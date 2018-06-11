أمير دولة الكويت يبحث مع نائب رئيس دولة الإمارات الأوضاع في المنطقة

مكة المكرمة في 11 يونيو/ بنا / التقى أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في مكة المكرمة اليوم مع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وذلك على هامش الاجتماع الرباعي الذي ضم كلا من السعودية والإمارات والكويت والأردن لمناقشة سبل الدعم الممكنة للمملكة الأردنية.

وتطرق اللقاء إلى بحث مجمل الأوضاع في المنطقة والمستجدات السياسية والأمنية.





م خ



بنا 0102 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/11 - 07 : 04 AM