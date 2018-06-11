خادم الحرمين الشريفين يعقد اجتماعاً مع العاهل الأردني وأمير دولة الكويت ونائب رئيس دولة الإمارات لمناقشة الأزمة الاقتصادية في الاردن

جدة في 11 يونيو/ بنا / عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية في قصر الصفا بمكة المكرمة اليوم مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماعاً لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وذكرت وكالة الانباء السعودية انه صدر عن الاجتماع البيان التالي :

انه انطلاقاً من الروابط الوثيقة بين الدول الأربع ، واستشعاراً للمبادئ والقيم العربية والإسلامية ، فقد تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي تتمثل في : 1 - وديعة في البنك المركزي الأردني. 2 - ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن. 3 - دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات. 4 - تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

وقد أبدى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته الكريمة بالدعوة لهذا الاجتماع، ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة.



م خ



بنا 0045 جمت 11/06/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/06/11 - 06 : 04 AM