سعادة رئيس هيئة الأركان يستقبل عدد من المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحريـــن المشاركة في عملية إعادة الأمل

المنامة في 10 يونيو/ بنا / استقبل سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في قاعدة عيسى الجوية مساء اليوم الأحد، عدداً من المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحريـــن المشاركة في عملية إعادة الأمل في جمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ورحب سعادة رئيس هيئة الأركان خلال الاستقبال برجال مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع البحرين، وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لهم على ما يبذلونه دائماً من تفاني وجهد مخلص في أداء الواجب الوطني المقدس، كما أشاد سعادته بتضحياتهم النبيلة المرتكزة على الشجاعة والإقدام على تأدية الواجب الوطني لنصرة الحق مع أشقاءهم ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتفضل سعادة رئيس هيئة الأركان بتسليم الأوسمة التقديرية التي منحها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لعددٍ من ضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين تقديراً لهم على جهودهم الوطنية المخلصة، ودورهم الأخوي الكبير في وقوفهم إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق، وما يتحلون به من روح معنوية عالية، واحترافية، وانضباط لأداء رسالتهم السامية.

حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، وعدد من أهالي المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع البحرين.



م خ



بنا 2325 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/06/11 - 34 : 02 AM