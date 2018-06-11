وزير الخارجية الاردني يبحث مع وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية المستجدات الإقليمية عمان في 10 يونيو/ بنا / التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي اليوم مع وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية ان الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الأردنية البريطانية المتميزة، والحرص على تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات خصوصا الاقتصادية والتجارية والدفاعية.



واستعرض الوزيران خلال اللقاء كذلك المستجدات الإقليمية خصوصا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.

كما بحث الوزيران الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



م خ



بنا 2210 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/06/11 - 16 : 01 AM