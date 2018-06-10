الرئيس المصري يجري في القاهرة مباحثات مع رئيس الوزراء الاثيوبي القاهرة في 10 يونيو/بنا/ استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد في القاهرة رئيس الوزراء الإثيوبي أبيى أحمد الذي يقوم بزيارة القاهرة لمدة ثلاثة أيام.



ونقل موقع (بوابة الاهرام) عن بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ورئيس الوزراء الإثيوبي عقدا جلسة مباحثات ضمت وفدي البلدين حيث أكد السيسي الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للعلاقة مع إثيوبيا وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون وترسيخ مفاهيم العمل المشترك من أجل تحقيق مصالح البلدين، في إطار إعمال مبدأ المنفعة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أي طرف وبما يُحقق التنمية والرخاء والازدهار للشعبين.



ونوه رئيس الوزراء الإثيوبي إلى ما تتميز به العلاقات بين مصر وإثيوبيا من طابع إستراتيجي، منوهاً إلى حرص بلاده على عدم الإضرار بمصالح مصر وشعبها، وتطلع إثيوبيا نحو دعم وتعزيز التعاون بين البلدين على كل المستويات استغلالاً لما يجمع بينهما من مصالح مشتركة.



وتم الاتفاق خلال المباحثات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة من الجانبين بغرض تحقيق ذلك ودعم الاستثمارات المشتركة، بما في ذلك إقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا وتشجيع مزيد من الاتفاقات بين القطاع الخاص المصري والإثيوبي والتعاون في مجالات الاستثمار الزراعي، والثروة الحيوانية، والمزارع السمكية، والصحة.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية انه تم كذلك مناقشة الأوضاع الإقليمية، وبالأخص ملفات جنوب السودان، والوضع في الصومال، والعلاقات الإثيوبية الإريترية، حيث تطابقت وجهات النظر إزاء أهمية العمل المشترك لإحلال السلام الإقليمي ومساعدة دول الإقليم على تجاوز التحديات الراهنة.











س.ي



بنا 1843 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/06/10 - 49 : 09 PM