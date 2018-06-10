الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخا باليستيا حوثيا كان باتجاه جيزان الرياض في 10 يونيو/بنا/ قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت في تمام الساعة الثامنة وتسع دقائق مساء اليوم إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من ( محافظة صعدة ) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.



وأوضح أن الصاروخ كان باتجاه مدينة ( جيزان ) وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.



وأضاف العقيد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممين (2216) ، (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.



س.ي



بنا 1834 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/06/10 - 41 : 09 PM