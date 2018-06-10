سفير البحرين لدى روسيا يستقبل الحكمين الدوليين نواف شكرالله وياسر تلفت ‎ موسكو في 10 يونيو/ بنا /استقبل سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية اليوم في موسكو الحكمين الدوليين نواف شكرالله وياسر تلفت اللذين يمثلان مملكة البحرين في التحكيم لبطولة نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق في العاصمة الروسية يوم الخميس القادم.



وهنأ السفير الحكمين الدوليين على هذا الإنجاز المشرف الذي يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الرياضة في مملكة البحرين بفضل الإهتمام والرعاية اللتين يوليها المسؤولين في المملكة وعلى رأسهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لهذا القطاع الحيوي الهام متمنيا للحكمين بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الدولي المهم ورفع اسم مملكة البحرين عاليا بصورة مشرفة.



وعبر الحكمان نواف شكر الله وياسر تلفت عن امتنانهما لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على توجيهاتهما السامية لهما قبل سفرهما إلى روسيا الاتحادية، معتبرين تلك التوجيهات نبراسا من أجل تحقيق الصورة المشرفة التي تستحقها مملكة البحرين.



وفي ختام اللقاء، قدم الحكمان الدوليين هدية تذكارية لسعادة السفير بهذه المناسبة.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1829 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/06/10 - 39 : 09 PM