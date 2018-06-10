اندلاع حريق في مخازن تحتوي على الاوراق الانتخابية في بغداد بغداد في 10 يونيو/بنا/ اندلع حريق هائل في احد مخازن وزارة التجارة العراقية في الجانب الشرقي من العاصمة العراقية بغداد اليوم والتي تحتوي على جزء مهم من اوراق الاقتراع التابعة لمفوضية الانتخابات والخاصة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في 12 الشهر الماضي.



وحسب مصدر في اللجنة الأمنية بمجلس محافظة بغداد فان عدداً كبيراً من هذه الصناديق اما احترقت او تضررت فيما تحاول فرق الدفاع المدني اخماد النيران ومنعها من الانتقال الى مخازن مجاورة حسب بيان لوزارة الداخلية العراقية



وكانت مفوضية الانتخابات قد استأجرت هذه المخازن من وزارة التجارة العراقية لايداع الاوراق الانتخابية فيها.





س.ي



بنا 1657 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/10 - 01 : 08 PM