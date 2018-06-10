"العدل " و"الشؤون الإسلامية" ينظمان احتفالا بليلة القدر يوم غد الاثنين المنامة في 10 يونيو/ بنا / تنظم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الاحتفال السنوي بمناسبة ليلة القدر المباركة، وذلك بعد صلاة التراويح من مساء يوم غد الاثنين 26 رمضان 1439هـ، الموافق 11 يونيو بمركز أحمد الفاتح الإسلامي.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل بتلاوة عطرة من آيّ الذكر الحكيم للقارئ خليل بنشي، تليها كلمة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بعدها يلقي فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان وكيل محكمة التمييز، وفضيلة الشيخ ناصر العصفور قاضي بمحكمة التمييز الجعفرية كلمتين بهذه المناسبة.



ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين لحضور الحفل والاستفادة مما سيثريه المشاركون من خلال كلماتهم.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1509 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/06/10 - 17 : 06 PM