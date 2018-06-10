وزير الإعلام يبحث تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية الصين المنامة في 10 يونيو / بنا / أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية بمتانة علاقات التعاون والصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وتطورها على أسس من الاحترام المتبادل والحرص على دعم الأمن والسلام الإقليمي والعالمي.



واستعرض سعادة الوزير، لدى استقباله بمكتبه اليوم سعادة السيد آن ور السفير الصيني لدى المملكة، سبل تعزيز العلاقات الودية بين البلدين الصديقين، لاسيما في قطاع الإعلام والاتصال، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، متمنيًا له التوفيق في مهامه الدبلوماسية.



من جانبه، توجه السفير الصيني بالشكر والتقدير إلى وزير شؤون الإعلام على حسن استقباله وترحيبه واهتمامه بتعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع مملكة البحرين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.





أ.أ/س.ي



بنا 1415 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/10 - 18 : 05 PM