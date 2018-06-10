وزير الإعلام يودع السفير الألماني لدى المملكة‎ المنامة في 10 يونيو / بنا / استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية في مكتبه صباح اليوم سعادة السيد ألفريد سيمز بروتز سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.



وخلال اللقاء، أعرب سعادة الوزير عن تقديره للجهود الطيبة التي بذلها السفير الألماني في تطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح فيما يوكل إليه من مهمات جديدة.



من جانبه، تقدم سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بالشكر والتقدير إلى سعادة وزير شؤون الإعلام على حسن استقباله، مؤكدًا حرص حكومة بلاده على توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين، ومعربًا عن خالص أمنياته لمملكة البحرين بدوام التطور والازدهار.



أ.أ/ع ع



بنا 1414 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/10 - 18 : 05 PM