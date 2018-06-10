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وزير الإعلام يستقبل السفير التركي الجديد لدى المملكة
2018/06/10 - 06 : 05 PM
المنامة في 10 يونيو / بنا / استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية سعادة السيد كمال ديميرجيلر سفير الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب سعادة الوزير بالسفير التركي الجديد، معربًا عن اعتزازه بما تشهده علاقات التعاون والصداقة بين البلدين من تطور ونماء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية.

من جانبه، أعرب سعادة السفير التركي عن شكره وتقديره إلى سعادة وزير شؤون الإعلام على ما لقيه من حفاوة وترحيب، مؤكدًا حرص حكومة بلاده على توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.


أ.أ/ع ذ

بنا 1403 جمت 10/06/2018


عدد القراءات : 23         اخر تحديث : 2018/06/10 - 06 : 05 PM
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