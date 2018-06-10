سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة يترأس الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض للعام الجاري

المنامة في 10 يونيو / بنا / ترأس سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض للعام الحالي والذي تم عقد اليوم بمبنى الوزارة.



وتم خلال الاجتماع، مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، والتي اشتملت على البيانات المالية المدققة للهيئة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث أعرب المجلس عن ارتياحه للنتائج المالية الايجابية والنمو المستهدف التي حققتها الهيئة خلال العام المنصرم وبالإضافة اطلع المجلس على الحساب المالي حتى شهر مايو 2018.



كما تم استعراض المشاريع الاستراتيجية لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الساعية إلى تعزيز البنية التحتية السياحية، والمتضمنة تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية التي ستساهم في تعزيز مكانة البحرين ومنها تطوير الشواطئ والجزر والواجهات البحرية، مما سيساهم في زيادة السياحة الترفيهية وتطوير أنشطة الرياضات المائية وزيادة عدد مناطق الجذب السياحي في مملكة البحرين.



وفي ختام الاجتماع، عبر المجلس عن شكره للإدارة التنفيذية وجميع موظفي الهيئة على جهودهم المخلصة لتحقيق أفضل الإنجازات وتبوء قطاع السياحة والمعارض مرتبة مرموقة لدعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.







أ.أ/ع ذ



بنا 1334 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/06/10 - 55 : 04 PM