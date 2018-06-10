البلديات تزيل 857 اعلانا مخالفا في 5 شهور المنامة في 10 يونيو / بنا / تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس مجلس الوزراء لتفعيل الحملات الرقابية على الاعلانات في الشوارع وضمان التزامها بالضوابط والشروط المحددة لها، اعلنت لجنة الاعلانات بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن البلديات وأمانة العاصمة قد أزالت 857 مخالفا خلال الفترة من يناير الى مايو 2018.



وأكد رئيس لجنة الاعلانات مدير عام أمانة العاصمة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن البلديات وأمانة العاصمة مستمرة في تكثيف حملات إزالة الإعلانات العشوائية التي توضع بدون ترخيص لا سيما (6×4) او الورقية والتي تلصق على اللوحات الإرشادية في الشوارع الرئيسية والتقاطعات حيث يتم اتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.



وذكر المهندس الشيخ محمد بن احمد أن اللجنة أوصت بالحد من التصريح لإعلانات (6×4) غير الدعائية حيث تأتي هذه التوصية لمنع ظاهرة العشوائية وتشويه المنظر العام فضلا عن الخطورة التي تسببها عبر طريقة وضعها في الشوارع الرئيسية والتقاطعات والطرقات العامة، مبينا انه تمت ازالة 857 خلال 5 شهور منذ بداية العام الجاري منها 348 في الشمالية و166 في العاصمة و148 في المحرق و195 في الجنوبية.



وأهاب بالشركات المعلنة والمواطنين ضرورة التعاون والتقيد بالقرارات الصادرة بتنظيم الإعلانات غير الدعائية والتي تأتي في إطار المحافظة على الجوانب الجمالية والواجهة الحضرية للمناطق في المملكة وتأمين السلامة العامة لمرتادي الطريق بما ينسجم مع ما تشهده البلاد من تنمية حضرية ونمو عمراني.



واضاف رئيس لجنة الاعلانات أن (6×4) هي اعلانات مؤقته غير دعائية مخصصة للمناسبات والفعاليات الاهلية غير الربحية، مبينا القوانين المنظمة للإعلانات التي حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الاعلانات وانبثقت من معطيات قانون الاعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 وقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والقرار رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الاعلانات غير الدعائية.



وقد قامت لجنة الاعلانات مؤخرا بتحديد مواقع ثابته ودائمة للإعلانات غير الدعائية (6×4) في كافة محافظات المملكة بهدف الحد من ظاهرة الإعلانات العشوائية عبر تعزيز الجانب التنظيمي والجمالي والسلامة العامة حيث تم اختيار (30) موقعا كمرحلة أولى قد دخلت حيز التنفيذ فعلياً العام الجاري 2018، على ان يتم بالتنسيق مع البلديات زيادة العدد كمرحلة ثانية ليصل المجموع الكلي لـ(70) موقعا.



خ.ب/ع ع



بنا 1202 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/06/10 - 42 : 04 PM