سمو رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الشورى

المنامة في 10 يونيو / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث استعرض سموه جملة من الموضوعات الخاصة بالأمور التشريعية والسبل الكفيلة بجعل مسارها موازيا ما بين المصلحة الوطنية وصالح المواطن.



وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في المسيرة الديمقراطية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيدا سموه بما يبديه مجلس الشورى من حرص على الارتقاء بالمنظومة التشريعية وجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التطورات والمستجدات المالية والاقتصادية العالمية ومحققة لمصلحة المواطن.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استمرار الحكومة في التعاون مع السلطة التشريعية والارتقاء بآفاق هذه التعاون الى المستويات التي تحقق طموحات وتطلعات الجميع، شاكرا ومقدرا سموه لمعالي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس ما يبدونه من حرص على التعاون البناء مع الحكومة.



وقد رفع معالي رئيس مجلس الشورى خاص شكره وعظيم تقديره الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهات سموه الدائمة للمعنيين بالحكومة بالتعاون مع مجلس الشورى، مؤكدا بأن هذه التوجيهات الكريمة قد جعلت التعاون بين السلطتين علامة فارقة في المسيرة البرلمانية.







أ.أ/ع ذ



بنا 1323 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/10 - 32 : 04 PM