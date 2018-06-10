الخطوط الجوية الكويتية تنفي تلقيها توجيهات من السعودية بمنع القطريين من السفر على رحلاتها لأداء العمرة

الكويت في 10 يونيو / بنا / نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية صحة ما يتم تداوله في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تلقيها توجيهات من المملكة العربية السعودية تفيد بمنع سفر المواطنين القطريين على رحلات الشركة لأداء مناسك العمرة.



وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الجاسم في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن الشركة لم تتلق من المملكة التوجيهات المشار إليها بل تلقت توجيهات تفيد بالسماح للمواطنين القطريين بالسفر على رحلات الشركة لأداء مناسك العمرة دون إذن مسبق.



وأوضح أن المملكة حددت كلا من مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة لاستقبال المواطنين القطريين القادمين على رحلات الشركة لأداء مناسك العمرة.



ع ع



بنا 1232 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/06/10 - 28 : 04 PM