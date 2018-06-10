المحافظة الجنوبية تقدم جهازا طبيا لجمعية البحرين لمكافحة السرطان

المنامة في 10 يونيو/ بنا / أكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بأن المحافظة تسعى دائماً من خلال أنشطتها ومبادراتها النوعية ذات الابعاد الإنسانية والخيرية إلى ترك الأثر النافع وتعزيز الشراكة المجتمعية من خلال التعاون مع المؤسسات الصغيرة والناشئة في الاسهام في المبادرات الهادفة.



جاء ذلك خلال استقبال سمو محافظ المحافظة الجنوبية لأعضاء جمعية البحرين لمكافحة السرطان حيث تقدّم سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة بالتبرع للجمعية بجهاز طبي والذي جمع مبلغ تكلفته من الجهات الراعية والمساهمة في الفعالية الخيرية التي أطلقتها المحافظة الجنوبية "براحة الخير".



كما أثنى سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة على الدور الكبير الذي تقوم به جمعية البحرين لمكافحة السرطان تجاه المجتمع، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الوثيق بين المحافظة الجنوبية وجمعية البحرين لمكافحة السرطان لإقامة الفعاليات والبرامج التوعوية والتثقيفية مؤكدا سموه أن ما قامت به المحافظة خلال الفترة الماضية ما هو إلا بداية لسلسة من الأنشطة والبرامج العائدة بالنفع والفائدة على المجتمع.



من جانبهم أعرب أعضاء جمعية البحرين لمكافحة السرطان عن شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ المحافظة الجنوبية على دعمه للجمعية، مؤكدين بأن هذه اللفتة الإنسانية ستسهم في تقليل الفترة الزمنية التي تمر بها عملية التشخيص، ومبدين استعدادهم وتعاونهم مع المحافظة الجنوبية لإقامة الفعاليات والأنشطة التوعوية.





ح ب/خ.س



بنا 1119 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/10 - 40 : 02 PM