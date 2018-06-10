رئيس جمهورية نيجيريا يزور المغرب الرباط في 10 يونيو / بنا / يصل إلى الرباط اليوم الاحد رئيس جمهورية نيجيريا محمدو بوهاري، في زيارة عمل رسمية للمملكة المغربية، تستمر يومين، بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، في بيان، ان الملك محمد السادس سيجري مباحثات رسمية مع بوهاري، كما سيترأسان مراسم توقيع اتفاقيات.



وأوضح البيان ان هذه الزيارة تعكس "عمق وجودة العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين".



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بنا 1115 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/10 - 57 : 02 PM