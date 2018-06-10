تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والمجالات العمالية محور لقاء الوزير حميدان مع السفير التايلاندي الجديد المنامة في 10 يونيو/ بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بمبنى الوزارة اليوم ، سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين السيد تانيت ناسو نخلا، بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده لدى البحرين.



وخلال اللقاء، رحب حميدان بالسفير التايلاندي، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة، كما تم بحث التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بمجالات العمل وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وفتح آفاق أوسع للتعاون وتحقيق التطلعات المشتركة بين البلدين الصديقين في ظل ما تشهده العلاقة بينهما من تطور ونماء.



وفي هذا الإطار، نوه حميدان بعمق العلاقات التي تربط البحرين بمملكة تايلاند، مؤكداً السعي المستمر لتعزيزها في المجالين العمالي والرعاية الاجتماعية، بما يخدم مسيرة التنمية في البلدين الصديقين، مشيداً في هذا السياق بإسهامات الجالية التايلاندية العاملة في المملكة.



من جانبه، أثنى السفير التايلاندي على مستوى العلاقات الثنائية التي تربط تايلند مع البحرين في مختلف المجالات، معرباً عن تقدير حكومة بلاده للبحرين على ما تقدمه من حماية ورعاية للعمالة التايلاندية في المملكة، مؤكداً رغبة حكومة بلاده في توطيد العلاقات مع البحرين وتعزيزها بما يخدم مصالح شعبيهما الصديقين.





ح ب/خ.س



بنا 1115 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/06/10 - 35 : 02 PM