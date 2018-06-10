الدكتور ميرزا يبحث مع شركة بسمة الفرص المتاحة للاستثمار في الطاقة النظيفة المنامة في 10 يونيو/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه السيد إبراهيم نونو الرئيس التنفيذي لشركة بسمة، وهي شركة بحرينية رائدة في العديد من المجالات ومن ضمنها الطاقة الشمسية وتعمل على تنفيذ المشاريع والبرامج وتقديم الاستشارات والتدريب في هذا المجال.



وخلال اللقاء رحب الوزير ميرزا بالسيد إبراهيم نونو مشيداً بجهود ونشاط الشركة في مجالات الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية وطموحهم الى تحقيق العديد من المشاريع في هذا المجال في مملكة البحرين، واطلع الوزير على خطة الشركة في تأسيس علاقة تعاون وثيق مع وحدة الطاقة المستدامة التابعة لوزير شئون الكهرباء والماء والتي تعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وفي هذا الصدد قال ميرزا " نرحب بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية في جميع المجالات التي تقع ضمن اختصاص الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ونطلع على عروضها ونقوم بدراستها ومدى الاستفادة منها حسب الفرص المتاحة".



وفي ختام اللقاء عبر السيد إبراهيم نونو عن بالغ شكره وتقديره للوزير على حسن الاستقبال والترحيب وفتح آفاق التعاون مع الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية.



ح ب/خ.س



بنا 1112 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/06/10 - 34 : 02 PM