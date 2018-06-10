المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك يعتمد نتائج الامتحانات الوطنية للصفين الثاني عشر والسادس

المنامة في 10 يونيو / بنا / ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في مكتبه بقصر القضيبية اليوم اجتماع المجلس، الذي استمع إلى عرض تضمن التقرير السنوي الثاني لعمل المجلس، والذي أظهر استمرار تحسن أداء مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التدريب حيث بين التقرير حصول عدد من مؤسسات التعليم العالي وبرامجها على تقدير جدير بالثقة مما يعزز من الدور الذي تلعبه هيئة جودة التعليم والتدريب في استدامة عملية تطوير منظومة التعليم والتدريب في مملكة البحرين.



رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بسعادة سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين لانضمامه لعضوية المجلس، معربًا لجميع أعضاء المجلس عن التقدير والشكر لجهودهم.



وقد اطلع المجلس على تقرير قدمه الدكتور جيف زابودسكي الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) حول آخر مستجدات الكلية بما فيها موافقة مجلسي الشوري والنواب على مشروع القانون المقترح والذي يهدف إلى إعادة تنظيم الكلية واستقلاليتها ماليا وإداريا وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها الأمر الذي مكنها من الحصول على ثقة مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى نتائج "مسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي" التي نظمتها الكلية لدعم الابتكار وتأهيل الخريجين لسوق العمل.



كما استعرض المجلس تقرير هيئة جودة التعليم والتدريب حول نتائج مراجعة المؤسسات التعليمية والتدريبية، واعتمد المجلس تقارير الهيئة حول مراجعاتها لأداء عدد من المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التدريب المهني الخاصة والبرامج الأكاديمية في الجامعات الخاصة اضافة إلى تسكين مؤهلات وطنية ودولية في الإطار الوطني للمؤهلات، كما اعتمد المجلس نتائج الامتحانات الوطنية للصفين الثاني عشر والسادس والتي أظهرت تحسنا وتقليصا للفجوة بين نتائج البنين والبنات في اللغة الانجليزية.



وتعقيبا على ما تم استعراضه والاستماع إليه أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أن التعليم وجودته سيظل دائمًا في أعلى سلم أولويات عمل الحكومة وبرنامج عملها لما له من أثر هام في تقدم ونهضة الأمم وتأمين مستقبلها.





خ.ب/خ.س



بنا 1048 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/06/10 - 02 : 02 PM