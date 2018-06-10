الرئيس المصري ورئيس الوزراء الاثيوبي يتفقان على تبني "رؤية مشتركة" حول سد النهضة

القاهرة في 10 يونيو/ بنا / اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا ابيي أحمد على تبني "رؤية مشتركة" حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية "دون المساس بحقوق الطرف الآخر".



وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان رسمي أن الرئيسين توافقا على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، وتوافر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع في آفاق العلاقات بين البلدين لتشمل كافة المجالات، لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي.





خ.س



بنا 1044 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/06/10 - 01 : 02 PM