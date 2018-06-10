بلدية المحرق: رصد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد (142) مخالفة حتى مايو الماضي

المنامة في 10 يونيو / بنا / كشفت بلدية المحرق عن رصد (142) مخالفة بلدية في مختلف مناطق محافظة المحرق شملت إشغال الطريق العام والإعلانات وتراخيص البناء منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو.



وقالت البلدية في بيان لها إن مخالفات إشغال الطريق العام جاءت بالمرتبة الأولى بنسبة (50.7) %، ثم جاءت بالمرتبة الثانية مخالفات تراخيص البناء بنسبة (41.5) %، كما جاءت بالمرتبة الثالثة مخالفات الإعلانات بنسبة (5) % في حين جاءت بالمرتبة الأخيرة المخالفات المتنوعة كمخالفات البيوت الآيلة للسقوط والسجلات التجارية والنظافة والباعة الجائلين بنسبة (2.8) %.



وأشارت البلدية أنها ما زالت مستمرة بصورة يومية في رصد وإزالة المخالفات البلدية الموجودة في شتى مناطق محافظة المحرق وذلك طبقاً للإجراءات الإدارية والقانونية، وبحسب الصلاحيات الواردة في قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 والمعدل بقانون (42) لسنة 2014 الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم (2) لسنة 1996، وتنفيذ لقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.



كما أكدت البلدية على ضرورة تعاون المخالفين مع البلدية وتصحيح أوضاعهم في أسرع وقت ممكن، تفادياً للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من أحكام قضائية وغرامات مالية قد يتكبدها المخالفون، والمبادرة بإزالة كافة التعديات والإنشاءات المخالفة المقامة على حرمة الطرق العامة والميادين للارتقاء بالمنظر الحضاري والبيئي وتحقيق الصالح العام.



واهابت بلدية المحرق أصحاب العقارات التي تتلقى إشعارات بكونها آيلة للسقوط أو أجزاء منها المبادرة بمراجعة البلدية فوراً لتصحيح الوضع تفادياً لتساقطها وحفاظاً على سلامة القاطنين والمارين بالمنطقة.



كما دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى مراجعة مكتب العلاقات العامة والإعلام بالبلدية لنقل الشكاوى والملاحظات ليتم التعامل معها على الفور من المختصين، وذلك من خلال الاتصال على الخط الثابت رقم: (17984027) أو التواصل عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).





خ.ب/خ.س



بنا 1038 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/10 - 48 : 01 PM