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الجيش اليمني يستعيد منطقة الجاح الأسفل ‏ويعلن منطقة الطائف محررة بالكامل
2018/06/10 - 54 : 12 PM

عدن في 10 يونيو/ بنا / أعلن الجيش اليمني استكمال سيطرته ‏على منطقة الجاح الأسفل التابعة لمديرية ‏بيت ‏الفقيه جنوب مدينة الحديدة الساحلية.‏

وقالت مصادر بالجيش في تصريح نقله الموقع ‏الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن ‏قوات ‏الجيش تواصل تقدمها مسنودة ‏بمقاتلات التحالف العربي نحو منطقة ‏الجاح ‏الأعلى، وأن مقاتلات التحالف شنت ‏سلسلة غارات على مواقع الميليشيا أسفرت ‏عن ‏مصرع عدد من عناصرها بينهم القيادي الحوثي ‏المدعو حفظ الله الشامي.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش حققت ‏اختراقات جديدة في أكثر من جبهة، حيث باتت ‏على ‏مشارف مطار الحديدة، و استكملت تطهير جيوب ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية كافة في منطقة ‏الطائف ‏الساحلية وقلعتها التاريخية في الدريهمي ‏واعتبارها مناطق محررة بالكامل.‏

خ.س

بنا 0946 جمت 10/06/2018


عدد القراءات : 38         اخر تحديث : 2018/06/10 - 54 : 12 PM
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