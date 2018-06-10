الجيش اليمني يستعيد منطقة الجاح الأسفل ‏ويعلن منطقة الطائف محررة بالكامل

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2018/06/10 - 54 : 12 PM
عدن في 10 يونيو/ بنا / أعلن الجيش اليمني استكمال سيطرته على منطقة الجاح الأسفل التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب مدينة الحديدة الساحلية.
وقالت مصادر بالجيش في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش تواصل تقدمها مسنودة بمقاتلات التحالف العربي نحو منطقة الجاح الأعلى، وأن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات على مواقع الميليشيا أسفرت عن مصرع عدد من عناصرها بينهم القيادي الحوثي المدعو حفظ الله الشامي.
وأوضحت المصادر أن قوات الجيش حققت اختراقات جديدة في أكثر من جبهة، حيث باتت على مشارف مطار الحديدة، و استكملت تطهير جيوب ميليشيا الحوثي الانقلابية كافة في منطقة الطائف الساحلية وقلعتها التاريخية في الدريهمي واعتبارها مناطق محررة بالكامل.
خ.س
بنا 0946 جمت 10/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/10 - 54 : 12 PM