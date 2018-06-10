معالي وزير الداخلية يستقبل السفير اللبناني الجديد لدى مملكة البحرين

المنامة في 10 يونيو/ بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ،صباح اليوم ، سعادة الدكتور ميلاد نمور سفير جمهورية لبنان الشقيقة لدى مملكة البحرين ، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا جديدا لبلاده.



وقد رحب معالي الوزير بالسفير اللبناني الجديد ، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين وبمستوى التعاون والتنسيق خاصة في المجالات الأمنية ، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.



ل.ب/خ.س



بنا 0941 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/06/10 - 49 : 12 PM