الأشغال: غلق مسار على تقاطع شارع 46 مع شارع 45 بمنطقة عراد

المنامة في 10 يونيو/ بنا / أعلنت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تمديدات الصرف الصحي على تقاطع شارع 46 مع شارع 45 بمنطقة عراد تستدعي غلق مسار واحد وتوفير مسار للحركة المرورية.



واوضحت الاشغال انه سيتم العمل في الموقع المذكور ابتداءً من يوم غد الأثنين ولمدة 3 شهور.



ودعت المواطنين والمقيمين الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



ن.ف/خ.س



بنا 0940 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/06/10 - 47 : 12 PM