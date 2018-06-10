رئيس جامعة الخليج العربي يتابع إنجاز الاعمال التأهيلية لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية

المنامة في 10 يونيو/ بنا / زار رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي موقع مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية بالقرب من مدينة خليفة في المحافظة الجنوبية لمملكة البحرين، حيث تابع سير الأعمال التأهيلية التي شارفت على الانتهاء وفقاً للبرنامج الزمني المقرر.



وأطلع الدكتور العوهلي على المساحات الجاري تأهيلها عبر أعمال الحفر وتسوية الأرض وتمهيد مسارات الطرقات والإعداد للبنية التحتية لموقع المستشفى، وسكن الطاقم الطبي، والخدمات المرافقة. واشار إلى أن الجامعة تستعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع التي تتضمن تأهيل مقاولين لبناء المستشفى الجامعي للمدينة الطبية، حيث يتم الاعداد لاستقبال طلبات شركات المقاولات البحرينية، والسعودية، والشركات المتحالفة البحرينية السعودية، والشركات البحرينية المتحالفة مع شركات عالمية، والشركات السعودية المتحالفة مع شركات عالمية.



و يحتوي مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية على مستشفى جامعي يضم نحو 300 سرير، و مجموعة متكاملة من العيادات الخارجية، و15 غرفة عمليات، و مراكز تميز للأبحاث الإكلينيكية التي تعنى بالتصدي للقضايا الصحية السائدة بدول الخليج مثل أمراض السكر والسمنة والسرطان وأمراض القلب والشرايين.



وفي تصريح له في أعقاب الزيارة، أكد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد العوهلي على أن المستشفى الجامعي سيحقق العديد من الأهداف منها تلك المتعلقة بتقديم خدمات طبية وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، إضافة إلى توفير فرصة التدريب المتقدم لطلبة كلية الطب بجامعة الخليج العربي، كما يتيح المستشفى الجامعي الفرصة لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة لممارسة مهنتهم الطبية.



يذكر أن الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وجّه ببناء مدينة طبية بمبلغ بليون ريال سعودي تُسمّى مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية تتبع جامعة الخليج العربي، فيما وجّه الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمنح جامعة الخليج العربي أرض بمساحة مليون متر مربع جنوب العاصمة المنامة لبناء المدينة الطبية. ويعتبر صرح مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية في البحرين شاهداً من الشواهد التي تعكس متانة العلاقات البحرينية -السعودية ووشائج القربى والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.



وتقدم رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي بالشكر والتقدير إلى حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين على ما يقدمانه من دعم ومساندة لإنجاز هذا المشروع المتميز. مثمناً موافقة حكومة مملكة البحرين على تزويد مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية بالطاقة والمياه من مصادر الطاقة التابعة لمملكة البحرين.



ن.ف/خ.س



بنا 0831 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/06/10 - 42 : 11 AM