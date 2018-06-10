الرئيس المصري يثمن اهتمام خادم الحرمين الشريفين لعقد اجتماع لدعم الأردن

القاهرة في 10 يونيو/ بنا / ‏أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تقديره لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لعقد اجتماع مع ملك الاردن وأمير دولة الكويت وولي عهد أبوظبي، في مكة المكرمة اليوم لمناقشة سبل دعم الأردن ، نقلا عن وكالة الانباء السعودية.



وثمن الرئيس السيسي في تغريدات على حسابه في " تويتر " جهود خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التضامن العربى ودعم المواقف العربية على الأصعدة كافة، سائلا المولى عز وجل له السداد والتوفيق فيما يصبو إليه من دعم استقرار للأردن الشقيق.



خ.س



بنا 0822 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/06/10 - 41 : 11 AM