باخرة مساعدات إماراتية تصل سقطرى أبوظبي في 10 يونيو /بنا/ وصلت إلى جزيرة سقطرى باخرة اماراتية تحمل مساعدات إنسانية وغذائية متنوعة ضمن المساعدات الإنسانية والغذائية المتواصلة التي تقدمها لسكان الجزيرة التي تعرضت لإعصار " مكونو " مؤخرا.



وضمت المساعدات الإغاثية ، كما ذكرت وكالة انباء الامارات ، ما يقارب 7000 سلة غذائية و358 خيمة متنوعة و4732 بطانية و338 كرتون مواد غذائية حيث باشرت فرق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات على سكان الجزيرة.



ودشنت مؤسسة خليفة بن زايد في إطار دعمها المتواصل هناك مشروعها الرمضاني لتقديم 10 آلاف سلة رمضانية لسكان جزيرة سقطرى اليمنية عبر جسر بحري وجوي.





خ.س



بنا 0712 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/06/10 - 17 : 10 AM