ترامب وكيم في سنغافورة اليوم قبيل قمة تاريخية سنغافورة 10 يونيو /بنا/ من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى سنغافورة اليوم قبيل قمة تاريخية الثلاثاء تهدف إلى نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الخارجية السنغافورية في بيان صدر عنها اليوم أن الزعيمين بعد وصولهما سيلتقيان بشكل منفصل مع رئيس الوزراء لي هسين لونج.



وتكثف سنغافورة من استعداداتها لقمة الثلاثاء التي ستجمع للمرة الأولى بين رئيس أمريكي في السلطة وزعيم كوري شمالي، بهدف التوصل إلى اتفاق حول نزع الأسلحة النووية في بيونغ يانغ مقابل تخفيف العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية.





خ.س



بنا 0536 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/06/10 - 45 : 08 AM