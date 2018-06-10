وزير الأوقاف اليمني: وصول حوالي 4 آلاف معتمر إلى الأراضي المقدسة خلال أسبوع عدن في 10 يونيو/ بنا / أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور احمد عطية، وصول حوالي 4 آلاف معتمر إلى الأراضي المقدسة خلال أسبوع، منذ فتح باب التسجيل لليمنيين الراغبين بأداء مناسك العمرة في الـ 18 من شهر رمضان الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن عطيه قوله إن إجراءات منح التأشيرة الإلكترونية للمعتمرين تتم بكل سهولة ويسر، مشيداً بالجهود التي تبذلها الوكالات المعتمدة في خدمة الحجاج والمعتمرين اليمنيين.





و.ش



بنا 0505 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/10 - 10 : 08 AM