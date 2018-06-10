مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 10 يونيو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الأحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



الديوان الملكي ينعي صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة.



بدعم من سمو رئيس الوزراء وللسنة الرابعة.. أمنية طفل تكرم ٥٠٠ طفل من المرضى بالعيدية.



خالد بن حمد يوجه لفتح باب التسجيل للمتطوعين الراغبين بالمشاركة في مبادرات سموه.



مستشار سمو رئيس الوزراء يزور مجلس عبدالعزيز البسام حوار حول العلاقات الحميمة بين البحرين والسعودية.



وزير المواصلات والاتصالات يدشن تقنية شبكة الجيل الخامس لفيفا البحرين .. البحرين من أوائل الدول التي تطلق هذه التقنية المتقدمة.



جامعة البحرين تجري المقابلة الشخصية للطلبة المتقدمين ابتداء من يوم اليوم الأحد.



وزيرة الصحة تتسلم نسخة من رسالة الماجستير للسيد عزيز الدلال حول مقروئية الصحف المطبوعة لدى الجمهور الخليجي.



تجار لـ (بنا): انتعاش الطلب على الذهب البحريني والحلويات والمكسرات والعملات الخليجية والحوالات المالية في العشر الأواخر بنسبة 70%.



د. المفتاح يستقبل عددا من الدعاة من المملكة المغربية .. لمشاركتهم في البرنامج الارشادي الرمضاني.



مملكة البحرين تستقبل خبراء منظمة الصحة العالمية لتنفيذ دراسة اقتصاديات التبغ في دول مجلس التعاون.



مؤسسة المبرة الخليفية تعلن عن بدء مرحلة التسجيل الإلكتروني لبعثة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت حمد للطب.



وزارة الاشغال: تعديل نظام مراحل عمل الإشارة الضوئية على تقاطع شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح مع شارع سلمان أحمد الفاتح.



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحتفل بيوم الاعتماد العالمي لعام 2018م.



وزير الأشغال يشيد بجهود الكُتّاب والباحثين في المجال التوثيقي.



وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يبحث مع السفير النيبالي عدد من القضايا العمالية.



شركة مطار البحرين تعرض توسعها في مجال الشحن في معرض الشحن الجوي 2018 في الصين.



بلدية الشمالية تستأنف مشروع (بذرة خير) في منطقتي الجسرة والهملة.



وزارة التربية والتعليم تمدد فترة التسجيل لانتقال الطلبة من المدارس الخاصة وإليها.



تتبناها جمعية سيدات الأعمال: حملة كبرى لتشجيع السيدات على الترشح للانتخابات.



بالاتفاق مع المجمعات (بتلكو) توفر خدمة الإنترنت المجاني في مجمعات السيف.



هيئة البحرين الثقافة مستمرة في التحضيرات «قرية اليونسكو» تستقبل اجتماع لجنة التراث العالمي 24 الجاري.



شركة نسيج تعرض مشروعها (كنال فيو) في مجمع سيتي سنتر البحرين.



التحالف يؤكد حرصه على «توفير الحماية اللازمة» لموظفي مؤسسات الإغاثة الدولية في اليمن.



مجموعة السبع تتعهد بمنع إيران من حيازة سلاح نووي.











خ.أ



بنا 0154 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/10 - 18 : 05 AM