الطقس في البحرين: حسن بوجه عام ولكنه حار خلال النهار.

المنامة في 10 يونيو /بنا/ أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الأحد سيكون بمشيئة الله حسنا في البداية ولكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار ومن المتوقع ان يكون مغبر لاحقا.



الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 43 م الصغرى 31 م.



الرطوبة النسبية العظمى 70 % الصغرى 15%.



شروق الشمس 4:44 صباحا غروب الشمس 6:29 مساءا.



خ.أ



بنا 0152 جمت 10/06/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/06/10 - 17 : 05 AM