رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى مصر ويجتمع مع السيسي اليوم الأحد

القاهرة 10يونيو/بنا/ قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي إن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد وصل إلى العاصمة المصرية الليلة (مساء السبت) في بداية زيارة يجري خلالها محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قد قالت في وقت سابق نقلا عن بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن "رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي (سوف) يحل مساء ضيفا على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين يجري خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".



ولم تورد الوكالة المصرية مزيدا من التفاصيل.



وذكر بيان للرئاسة المصرية أن المحادثات بين السيسي وأحمد ستعقد اليوم الأحد.



كما وصل إلى القاهرة صباح أمس السبت وزير الري والكهرباء الإثيوبي سيلشي بيكيلي ممهدا فيما يبدو لزيارة أحمد.



ومن الجانب الآخر فإن وكالة الانباء الاثيوبية الرسمية (ينا) لم تورد أي خبر أو تعليق على سفر رئيس الوزراء أبي احمد إلى جمهورية مصر العربية.





خ.أ



بنا 2316 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/06/10 - 22 : 02 AM