الديوان الملكي ينعي صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة المنامة في 10 يونيو/بنا/ جاءنا من الديوان الملكي ما يلي:



بسم الله الرحمن الرحيم



"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة، والدة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة و سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.



تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 2145 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/06/10 - 51 : 01 AM