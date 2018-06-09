في إطار تهيئة البيئة الملائمة للتطوير ضمن مسيرة التنمية الشاملة لجلالة الملك المفدى .. وزير المواصلات والاتصالات يدشن تقنية شبكة الجيل الخامس لفيفا البحرين .. البحرين من أوائل الدول التي تطلق هذه التقنية المتقدمة المنامة في 9 يونيو/ بنا / دشن سعادة وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد هذه الليلة عهداً جديداً من التطور، والذي من شأنه أن يضع مملكة البحرين في مصاف الدول التي سبقت العالم في توفير تقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات.



وقد علق الوزير أثناء حضوره حفل التدشين قائلاً:" إن هذه الخطوة الرائدة تأتي في إطار تهيئة البيئة الملائمة للمزيد من النماء والتطوير ضمن مسيرة التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وهي مؤشر قوي على أن اقتصاد مملكة البحرين يشكل أحد أكثر اقتصادات المنطقة ديناميكيةً وتقدماً. كما أود أن أتقدم بالتهنئة لشركة VIVA البحرين على مساهمتها في تعزيز مكانة مملكة البحرين كدولة رائدة في تقنية شبكة الجيل الخامس، حيث تنضم المملكة لنخبة قليلة من الدول التي تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز الكبير."



واضاف: "كإحدى أولى الدول في العالم التي تطلق تقنية شبكة الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد، فإننا نؤكد على التزامنا الراسخ بدفع عجلة التحول الرقمي للبحرين، كما أن جهودنا مستمرة لتقديم أحدث التقنيات للجمهور الكريم في المملكة."



"والجدير بالذكر أن إنجازاً مثل هذا يعزز من موقع البحرين الريادي على خارطة التقدم الرقمي في المنطقة، ويعزز كذلك جاهزية المملكة لمواكبة التطورات التقنية القادمة، مما يتماشى مع رؤية البحرين ٢٠٣٠."



وقال:" لقد قمنا بتهيئة البنية التحتية اللازمة لنمو صناعة الاتصالات، كما أننا نتابع وبشكل دائم تطور الصناعة على مستوى العالم. ونحن الآن بصدد تطبيق الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، الأمر الذي يدفعني للإشادة بشركة VIVA البحرين لأخذها زمام المبادرة والاستفادة من البنية التحتية في مملكة البحرين لتوسيع خدماتها وتزويد عملائها بأحدث التقنيات".



و من جانب آخر، قال رئيس مجلس ادارة شركة VIVA المهندس عبداللة الزمامي: " نؤكد بهذه المناسبة على التزامنا بدفع عجلة التحول الرقمي في البحرين وجهودنا المستمرة لتقديم أحدث التقنيات لصناعة الاتصالات للمجتمع البحريني، وذلك من خلال تنفيذ رؤية VIVA البحرين التي تتمحور حول احداث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات البحريني وتقديم تجربة اتصالات فريدة من نوعها في مملكة البحرين".



وقال الرئيس التنفيذي لشركة VIVA البحرين المهندس عليان الوتيد: " نتطلع الاطلاق حلول تقنية باستخدام تقنيات الجيل الخامس والتي يتم اختبارها في "مركز VIVA للتطوير والابتكار" لدعم القطاعات الرئيسية المحركة للنمو في البحرين كقطاع الرعاية الصحية و التعليم والنقل والمواصلات".



وقد كشفت VIVA البحرين مؤخراً عن القدرات والسرعات اللامتناهية لشبكة الجيل الخامس للمنازل وقطاع الأعمال عبر عرضها أحدث الأجهزة الذكية المتصلة بخدمة الجيل الخامس، منها جهاز تلفزيون بوضوح 4K UHD، ونظارات الواقع الافتراضي (VR). وخلال اختبار حي لسرعة إنترنت الجيل الخامس، حققت VIVA البحرين سرعات غير مسبوقة وصلت إلى 1.5 جيجابيت في الثانية باستخدام جهاز توجيه البرودباند (Router)، مما يسمح باستخدام تقنيات الجيل الخامس المتطورة ذات سرعة بيانات عالية وموثوقة.



ويتوقع أن تقطع تقنية شبكة الجيل الخامس شوطاً كبيراً بالنسبة لمستقبل خدمات الاتصالات والتطبيقات، كما ستسهم في زيادة السرعة وجودة الأداء للشبكات اللاسلكية. ولن تقف قدرات هذه التقنية على التحسين من جودة الاتصال بين العملاء وهواتفهم أو حواسيبهم، بل ستتجاوز ذلك إلى تعزيز أداء العديد من التقنيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، والروبوتات.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 2023 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/06/09 - 32 : 11 PM