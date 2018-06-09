خالد بن حمد يوجه لفتح باب التسجيل للمتطوعين الراغبين بالمشاركة في مبادرات سموه المنامة في 9 يونيو/ بنا / تفاعل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة، مع الطلبات المتزايدة من الشباب البحريني بمشاركة والتطوّع بمبادرات سموه المختلفة، حيث وجه سموه المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، بفتح باب التسجيل للمتطوعين الراغبين بالمشاركة بـ#مبادرات_خالد_بن_حمد لعام 2018.







ويأتي توجيه سموه لفتح باب التسجيل للمتطوعين بمبادرات سموه، إيمانا من سموه بتعزيز ثقافة العمل التطوعي بالمجتمع البحريني لاسيما لدى الشباب بمملكة البحرين من خلال المبادرات المختلفة التي اعتمد سموه إقامتها خلال العام الجاري، والذي يسهم في زيادة الوعي والإسهام في الخدمة التطوعية، بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي يحفز الأفراد للمشاركة في تقديم خدماتهم بمختلف المجالات الحياتية، والتي يكون لها الأثر الإيجابي في تطوير وارتقاء المجتمع.



وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، قام المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة بإعداد استمارة خاصة بالتسجيل في جميع #مبادرات_خالد_بن_حمد، من خلال الموقع الالكتروني: http://www.hhsk.bh/volunteers، حيث يسمح هذا الموقع بالاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في #مبادرات، ويمنح المتطوعين تقديم طلبات التسجيل بصورة سهلة وميسرة، كما أنه يقوم بإعداد قاعدة بيانات للمتطوعين المسجلين حسب كل مبادرة على حدة، والذي سيسهل عمل المكتب الإعلامي بإعداد التقارير الخاصة بفئات وأعداد المتطوعين في جميع المبادرات.



وتتركز مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لعام 2018 على المجالات الرياضية، العلمية، الثقافية والإنسانية، وهي: دوري خالد بن حمد لكرة قدم الصالات المقرر إقامته في الفترة 23 يونيو - 8 أغسطس8 201، والتصفيات التأهيلية لبطولة أقوى رجل بحريني المقرر إقامتها في الفترة 6-8 سبتمبر 2018، ومهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي المقرر إقامته في الفترة 1-15 أكتوبر 2018، وملتقى جائزة خالد بن حمد لمشاريع التخرج المقرر إقامته في الفترة 23- 25 أكتوبر 2018، وبطولة أقوى رجل بحريني المقرر إقامتها في الفترة 21-23 فبراير 2019.



وقد حدد المكتب الإعلامي في استمارة التسجيل خيارات تسجيل المتطوعين في اللجان العاملة بمبادرات، وهي: لجنة العلاقات العامة والترويج، لجنة الاعلام والاتصال، لجنة التسويق، اللجنة الطبية والسكرتارية.



كما حدد المكتب الإعلامي في هذه الاستمارة خيارات لتسجيل المهارات التي يتملكها المتطوعون الراغبون بالمشاركة في #مبادرات، وهي: التصوير الفوتوغرافي، التصوير التلفزيوني، إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تصميم الجرافيكس وموشن جرافيكس.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1924 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/06/09 - 29 : 10 PM