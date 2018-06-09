استشهاد مدنيين اثنين في جازان بعد تعرضهم لمقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الأرهابية الرياض في 09 يونيو / بنا / أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن / تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة الثانية وخمس وخمسين دقيقة من مساء اليوم، أعلن مركز عمليات المنطقة الجنوبية عن استهداف ميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لمدنيين بمقذوف نتج عنه استشهاد مدنيين اثنين في منطقة جازان.





ونقلت وكالة الانباء السعودية عن العقيد المالكي قوله إن المقذوف أُطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين، وإن هذه الأعمال العبثية التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تندرج تحت الأعمال العدائية تجاه المدنيين.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيدٍ من حديد كل من يهدد سلامة مواطنيها والمقيمين ومقدرات المملكة.





ع ذ



بنا 1859 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/09 - 05 : 10 PM