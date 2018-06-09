بدعم من سمو رئيس الوزراء وللسنة الرابعة .. أمنية طفل تكرم ٥٠٠ طفل من المرضى بالعيدية المنامة في 9 يونيو/ بنا / بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبمناسبة شهر رمضان المبارك، أقامت جمعية " أمنية طفل" مساء اليوم السبت بفندق الريجنسي حفل إفطار لـ 500 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان والأمراض المستعصية.



واشتمل الحفل الذي حضره مجموعة من أولياء الأمور على العديد من الألعاب والفقرات المحببة للأطفال ومنها الرسم على الوجه والتلوين ونقش الحنة وغيرها، كما تم تسليم الأطفال الحاضرين العيدية السنوية التي يتم منحها لهم للسنة الرابعة على التوالي.



من جانبها، أعربت الأستاذة منال العوضي رئيسة جمعية "أمنية طفل" عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على دعمه ومساندته للجمعية ورعاية سموه لمختلف أوجه العمل الخيري والتطوعي في المملكة.



وأكدت أن عطاء سموه ومبادراته لصالح المواطنين وخاصة الأطفال المرضى أسهمت في إدخال السعادة إلى نفوسهم وتخفيف الألم عنهم، وأنهم جميعا يبتهلون إلى الله عز وجل أن يحفظ سموه وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وقالت: " إن سموه هو الأب الحنون الذي يحتضن جميع أبنائه بمحبة ومودة تجسد ما يتحلى به من خصال الخير والسخاء"، مؤكدة حرص الجمعية على إقامة الأنشطة والفعاليات التي ترسم الابتسامة على شفاه الأطفال وتوفر لهم أجواء المتعة لاسيما في شهر رمضان المبارك وما يتميز به من عادات مثل الافطار والسحور والغبقة والقرقاعون.



وأشارت إلى أن جميع المشاركين في حفل الافطار من أطفال وأولياء أمور استمتعوا بتلك الأجواء التي تعزز من قيم الترابط والتواصل وتنمي في نفوس الأطفال القيم الدينية وترسخ لديهم العادات والتقاليد البحرينية الأصيلة.



من ناحيتهم، رفع الأطفال وأولياء الأمور أسمى عبارات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تلك اللفتة الكريمة في شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن ذلك ليس بجديد أو مستغرب على سموه الذي يحرص طوال العام وفي شهر رمضان بشكل خاص على أن يزرع الفرحة في قلوب أبنائه من المواطنين كبارا وصغارا.



وقالوا : " إن الكلمات لا يمكن أن تفي سموه حقه، فهو بأسلوبه وإحساسه الإنساني الراقي استطاع أن يأسر القلوب حُبًا وولاء"، داعين المولى عز وجل أن يحفظ سموه والد الجميع وأن يجزيه خيرًا عن كل ما يقدمه من عمل وما يبذله من جهود من أجل الوطن والمواطنين.



وألقت كل من فاطمة جاسم بوحمود والطفلة رتاج أسامة عادل خميس خلال الحفل قصيدتين شعريتين تضمنتا الاشادة بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وما يتمتع به سموه من قلب أبوي كبير، وما يوليه سموه من اهتمام بأن يكون قريبا من المواطنين.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1744 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/09 - 49 : 08 PM