جامعة البحرين تجري المقابلة الشخصية للطلبة المتقدمين ابتداء من يوم غد الاحد المنامة في 9 يونيو/ بنا / أتمت جامعة البحرين استعدادها لإجراء المقابلات الشخصية للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل 2018/2019.



وأعلنت الجامعة أن المقابلات الشخصية التي تعد أحد شروط القبول في الجامعة وتبدأ يوم غد الأحد (10 يونيو 2017م) وستستمر خمسة أيام إلى يوم الخميس (14 يونيو 2017م)، وتشارك في إجراء المقابلات 56 لجنة أكاديمية تضم نحو 600 عضو هيئة تدريس.



وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة طلبة الثانوية العامة باستكمالهم متطلبات تخرجهم، مرحباً برغبتهم في خوض غمار الدراسة الجامعية في جامعتهم الوطنية، مشيراً إلى أن الجامعة الوطنية حريصة على استكمال جميع الاستعدادات لاستقبال الفوج الجديد من خريجي الثانوية العامة من مدارسها الحكومية والخاص.



ويعتمد القبول في برامج الجامعة الأكاديمية على المعدل التنافسي الذي يتكون من: معدل الثانوية العامة بواقع 70%، ونتيجة اختبار القدرات العامة بواقع 15%، والمقابلات الشخصية بواقع 15%.



وتختبر مدى دافعية الطالب للدراسة والاتجاه نحو التخصص، وسماته الشخصية، وثقته بنفسه، ومعلوماته العامة، حيث تكشف هذه الجوانب قدرات الطالب وقابليته للانخراط في الحياة الجامعية، وفي تخصصه الأكاديمي.



وأشاد رئيس الجامعة باستعدادات اللجان العاملة ضمن مشروع المقابلات الذي تقوده لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا الأستاذ الدكتور وهيب عيسى الناصر، مشيداً بتعاون أعضاء هيئة التدريس والمنظمين من الموظفين الإداريين.



ويجري جميع الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة المقابلة باعتبارها معياراً من معايير القبول وأداة لمعرفة إمكانات الطالب ومدى جاهزيته علميًّا ومعرفيًّا وذهنيًّا للانخراط في البرنامج الأكاديمي الذي يناسبه.



وأوضحت عمادة القبول والتسجيل إن الطلبة سيعرفون مواعيد المقابلات بواسطة رسائل نصية تصلهم ومن خلال الدخول إلى الرابط:sis.uob.edu.bh على الموقع الإلكتروني للجامعة، ثُمَّ الضغط على اختيار (المتقدم Applicant)، ثمَّ إدخال الرقم الجامعي في خانة(Username )، ثمَّ إدخال الرقم الشخصي في خانة ( Password)، أو من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية Bahrain.bh.



ونبهت عمادة القبول والتسجيل جميع الطلبة المتقدمين بضرورة أن يحضروا معهم إفادة التخرج ونتيجة الفصل الدراسي (الثاني 2017/2018م)، ونسخة من جواز السفر (مع إحضار أصل الجواز، أو أصل البطاقة الذكية) في يوم إجراء المقابلة الشخصية؛ إذْ تُعَدُّ وثيقةُ الهويةِ شرطًا لدخول المقابلة، بالإضافةِ إلى أصل شهادات المستوى في اللغة الإنجليزية IELTS وTOEFL (بالنسبةِ للطلبة حاملي تلك الشهادات).



وضمن استعداداتها قامت اللجنة المنظمة الخميس الماضي بعقد ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس المشاركين في المقابلات الشخصية بشأن الطرق العلمية لإجراء المقابلات، حيث قام عضو اللجنة الدكتور أحمد سعد جلال بتقديم إرشادات للحضور، مبيناً أهمية المقابلة وأهدافها، وطرق تقويمها، متوقفاً عند الأسئلة والإجابات، وتقدير الدرجات.



ومن المقرر أن يقصد الطلبة وأولياء أمورهم بالحضور – حسب الموعد المحدد – القاعة رقم (18) في مقر الجامعة بالصخير حيث سيكون موظفو الجامعة في استقبالهم، ومن ثم ستنقل الطلبة حافلاتٌ خاصة إلى فنائي كليتي الآداب وإدارة الأعمال حيث تجرى المقابلات.



ومما يجدر ذكره أن الجامعة تشترط في المتقدم بطلب الالتحاق بالمرحلة الجامعية الأولى فيها عدة شروط، من أهمها: أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (70%)، وألا يكون قد مضى على حصوله على الشهادة المؤهلة للقبول مدة تزيد عن سنتين دراسيتين، وأن يجري المقابلة الشخصية، واختبار القدرات العامة، وأن يكون مؤهلاً للدراسة باللغة التي يُدَرس بها البرنامج الأكاديمي الذي يرغب في الالتحاق به، وأن يكون لائقاً طبياً حسب طبيعة ذلك البرنامج، وأخيراً أن يكون حسن السيرة والسلوك.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1455 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/09 - 13 : 06 PM