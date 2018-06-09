اربعة من جنود الجيش الامريكي خرجوا من المستشفى بعد أن اصيبوا في هجوم في الصومال مقديشيو في 9 يونيو / بنا / أعلن الجيش الأمريكي أن أربعة من جنوده الذين أصيبوا في هجوم لمتطرفين في الصومال والذي راح ضحيته أحد جنود قوات العمليات الخاصة تلقوا العلاج وخرجوا من المستشفى.



ونقلت وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية عن بيان القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أن المصابين الأربعة موجودون الآن في رعاية الفريق الطبي بالسفارة الأمريكية في كينيا، وأنهم في انتظار نقلهم " للخضوع لتقييم طبي إضافي " .

ويعد هذا أول إعلان رسمي عن وفيات للجيش الأمريكي في إفريقيا منذ مقتل أربعة جنود أمريكيين في كمين نصبه مسلحون في النيجر في أكتوبر الماضي .

وتعرضت قوات أمريكية وصومالية وكينية لقصف بقذائف الهاون وهجوم بالأسلحة الخفيفة، كما أصيب أحد "أفراد قوة شريكة" في الهجوم الذي وقع على بعد نحو 250 كيلومترا إلى جنوب غرب العاصمة مقديشو، بحسب الجيش الأمريكي.

وأعلنت الجماعة المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، ومقرها في الصومال، مسؤوليتها عن الهجوم.





ع ذ



بنا 1356 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/09 - 01 : 05 PM