د. المفتاح يستقبل عددا من الدعاة من المملكة المغربية .. لمشاركتهم في البرنامج الارشادي الرمضاني المنامة في 9 يونيو/ بنا / استقبل وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح بمكتبه مؤخراً كلاً من فضيلة الدكتور عبدالمنعم التمسماني، وفضيلة الدكتور يونس ضيف من المملكة المغربية، وذلك على هامش مشاركتهم في البرنامج الارشادي الرمضاني (يا باغي الخير أقبل) الذي نظمه قسم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية التابع لإدارة الشؤون الدينية بالوزارة، حيث قدم الدعاة عدد من المحاضرات والدروس في عدد من الجوامع والمساجد.



وأكد المفتاح خلال اللقاء أن مشاركة الدعاة أصحاب الفضيلة من المملكة المغربية تأتي تأكيدًا للعلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وتفعيلاً لمذكرات التفاهم بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدعوة والإرشاد.



جدير بالذكر أن قسم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية قد أعد خطة متكاملة للوعظ والإرشاد خلال الشهر الفضيل، شملت سلسلة من الدروس والمحاضرات في مختلف المؤسسات، بالإضافة إلى البرنامج الوعظي اليومي في دور العبادة بالتنسيق مع إدارتي الأوقاف (السنية والجعفرية)، حيث يقدمها عدد من الدعاة من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى 147 واعظ وواعظة تابعين للوزارة، ويهدف البرنامج إلى بيان فضل شهر رمضان والتعريف بآدابه وأحكامه، إلى جانب بيان فضل قراءة القرآن الكريم والتعريف بآداب وأحكام التلاوة، وتعزيز علاقة المسلم بربه من خلال الدعاء وأحكامه، فضلاً عن تعزيز التكافل المجتمعي من خلال إبراز صور الجود والسخاء والصدقات في شهر الخيرات.



حضر اللقاء مدير إدارة الشؤون الدينية بالوزارة الدكتور محمد طاهر القطان.



ن.ع/م.ح.



بنا 1317 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/09 - 29 : 04 PM