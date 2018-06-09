مملكة البحرين تستقبل خبراء منظمة الصحة العالمية لتنفيذ دراسة اقتصاديات التبغ في دول مجلس التعاون المنامة في 9 يونيو/ بنا / في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، استقبلت الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة وعضو المكتب التنفيذي لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الدكتورة مريم الهاجري، خبراء من منظمة الصحة العالمية؛ والذين قاموا بزيارة مملكة البحرين لجمع المعلومات اللازمة لتنفيذ دراسة حول اقتصاديات التبغ في دول مجلس التعاون، بطلب وتمويل من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وذلك بحضور مدير إدارة الصحة العامة الدكتورة نجاة أبو الفتح والمسؤولين المعنيين في وزارة الصحة وممثلين من مختلف الوزارات والجهات المعنية بمملكة البحرين.



وضم وفد خبراء منظمة الصحة العالمية كل من البروفيسور صوفيا ديبالا، ومساعد إعداد البحوث بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة كونستانتينا كورونايو، وبحضور ممثل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور محمد السيد.



وفي مستهل اللقاء، رحبّت سعادة الوكيل المساعد للصحة العامة وعضو المكتب التنفيذي لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الدكتورة مريم الهاجري بالحضور، ونقلت لهم تحيات سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وسعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع، وثمنت الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في مختلف المجالات الصحية وتطويرها، لافتةً إلى أن تنفيذ دراسة اقتصاديات التبغ في مجلس التعاون هي ضمن احدى الدراسات التي يسعى مجلس الصحة إلى تنفيذها بدول مجلس التعاون من خلال الاتفاق بين أعضاء الهيئة التنفيذية.



كما أثنت على الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية للارتقاء بالخدمات الصحية، مشيدةً بالزيارات التي يقومون بها والموضوعات الصحية التي يتم مناقشتها بما يصب في نقل خبراتهم العلمية والتقنية للكوادر البحرينية، وذلك بالتنسيق والمتابعة من الجهات المعنية.



من جانبها، أوضحت رئيس مجموعة مكافحة التدخين والتبغ بإدارة الصحة العامة الدكتورة إجلال العلوي أن دول مجلس التعاون ممثلة في اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ استندت في صياغتها إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، ومن ثم قامت كل دولة من دول مجلس التعاون بوضع الخطة الوطنية لمكافحة التبغ التي تهدف إلى خفض معدل استهلاك التبغ وتقليل الضرر الاجتماعي والصحي والاقتصادي الناتج عنه.



وجددت دعوتها بأهمية استمرار التعاون وتبادل المعرفة بين مملكة البحرين ووفد خبراء منظمة الصحة العالمية للاستفادة من الخبرات والتوصيات في مجال مكافحة التدخين، مؤكدةً اهتمام مملكة البحرين بتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والعمل على تعزيز سبل الارتقاء الأمثل بالخدمات الصحية المقدمة للجميع ومن ضمنها مجال مكافحة التدخين؛ وذلك من خلال العمل على تعزيز التعاون المشترك والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق التطور الصحي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



من جهتها، قدمت خبيرة منظمة الصحة العالمية البروفيسور صوفيا ديبالا عرضاً شمل أهم المعلومات المطلوبة من مختلف الوزارات والجهات المعنية في مملكة البحرين لإعداد هذه الدراسة حول اقتصاديات التبغ، والمخرجات والفائدة المرجوة منها، موضحةً أن هذه الدراسة حول اقتصاديات التبغ في دول مجلس التعاون تهدف إلى قياس التأثير الاقتصادي للتبغ وحساب العائدات من الضرائب والتراخيص التجارية المتعلقة بالتبغ، وفِي المقابل حساب المصروفات والخسائر الناتجة عن عبء الوفيات والمرضى بسبب استهلاك التبغ، وبالتالي تحديد العبء الاقتصادي بما يُسهم في تزويد الحكومات وصناع القرار بتأثير استهلاك منتجات التبغ، وبالتالي المساهمة في وضع الخطط والسياسات الرامية لتقليل هذا العبء، لافتةً إلى أن وفد منظمة الصحة العالمية قام بزيارة كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين بهذا الشأن، وستواصل زياراتها إلى بقية الدول المعنية سعياً نحو تنفيذ الدراسة التي تستغرق نحو 18 شهراً.



من جانبهم، أشاد وفد خبراء منظمة الصحة العالمية بمستوى الاستعداد وجهوزية مختلف الوزارات والجهات المعنية في مملكة البحرين لجمع وتوفير المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه الدراسة الهادفة.



وفي ختام الزيارة، تقدمت الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري بجزيل الشكر إلى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون على إجراء مثل هذه الدراسات الصحية الهادفة، كما تقدمت بالشكر إلى وفد خبراء منظمة الصحة العالمية على هذه الزيارة. كما وأعرب الحضور من جهتهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم على حسن الاستقبال والترحيب.







ن.ع/م.ح.



بنا 1237 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/06/09 - 59 : 03 PM