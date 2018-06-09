غارات للتحالف العربي تفشل عملية إطلاق صاروخ باليستي للمليشيا الانقلابية باتجاه ‏مدينة مأرب ‏

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2018/06/09 - 52 : 02 PM
عدن في 9 يونيو/ بنا / دمرت مقاتلات التحالف العربي بغارتين، منصة إطلاق صواريخ أثناء محاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إطلاقها صاروخا باليستيًا من جبل هيلان الاستراتيجي باتجاه مدينة مأرب.
وقال مصدر عسكري يمني، إن الغارات استهدفت آخر مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية غرب جبل هيلان الاستراتيجي, وأسفرت عن تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا ومقتل واصابة عدد من عناصرها، مشيراً إلى أن الميليشيا كانت تستعد لإطلاق صاروخ باتجاه مدينة مأرب وتمكنت مقاتلات التحالف من رصد تحركات الميليشيا وإحباط عملية الإطلاق.
ودمرت غارة أخرى للتحالف في ذات الموقع عربة عسكرية تحمل مقذوفات صاروخية بعد وصولها للموقع قادمة من صنعاء ومقتل كل من كانوا على متنه.
م.ح.
بنا 1140 جمت 09/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/09 - 52 : 02 PM