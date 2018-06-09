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غارات للتحالف العربي تفشل عملية إطلاق صاروخ باليستي للمليشيا الانقلابية باتجاه ‏مدينة مأرب ‏
2018/06/09 - 52 : 02 PM

عدن في 9 يونيو/ بنا / دمرت مقاتلات التحالف العربي بغارتين، منصة إطلاق صواريخ أثناء محاولة ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران، إطلاقها صاروخا باليستيًا من جبل هيلان الاستراتيجي باتجاه ‏مدينة مأرب.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن الغارات استهدفت آخر مواقع تمركز ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية غرب جبل هيلان الاستراتيجي, وأسفرت عن تدمير منصة إطلاق صواريخ ‏كاتيوشا ومقتل واصابة عدد من عناصرها، مشيراً إلى أن الميليشيا كانت تستعد لإطلاق صاروخ باتجاه مدينة مأرب وتمكنت مقاتلات ‏التحالف من رصد تحركات الميليشيا وإحباط عملية الإطلاق.

ودمرت غارة أخرى للتحالف في ذات الموقع عربة عسكرية تحمل مقذوفات صاروخية بعد ‏وصولها للموقع قادمة من صنعاء ومقتل كل من كانوا على متنه.‏


م.ح.

بنا 1140 جمت 09/06/2018


عدد القراءات : 20         اخر تحديث : 2018/06/09 - 52 : 02 PM
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