غارات للتحالف العربي تفشل عملية إطلاق صاروخ باليستي للمليشيا الانقلابية باتجاه ‏مدينة مأرب ‏

عدن في 9 يونيو/ بنا / دمرت مقاتلات التحالف العربي بغارتين، منصة إطلاق صواريخ أثناء محاولة ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران، إطلاقها صاروخا باليستيًا من جبل هيلان الاستراتيجي باتجاه ‏مدينة مأرب.‏



وقال مصدر عسكري يمني، إن الغارات استهدفت آخر مواقع تمركز ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية غرب جبل هيلان الاستراتيجي, وأسفرت عن تدمير منصة إطلاق صواريخ ‏كاتيوشا ومقتل واصابة عدد من عناصرها، مشيراً إلى أن الميليشيا كانت تستعد لإطلاق صاروخ باتجاه مدينة مأرب وتمكنت مقاتلات ‏التحالف من رصد تحركات الميليشيا وإحباط عملية الإطلاق.



ودمرت غارة أخرى للتحالف في ذات الموقع عربة عسكرية تحمل مقذوفات صاروخية بعد ‏وصولها للموقع قادمة من صنعاء ومقتل كل من كانوا على متنه.‏





م.ح.



بنا 1140 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/09 - 52 : 02 PM