مؤسسة المبرة الخليفية تعلن عن بدء مرحلة التسجيل الإلكتروني لبعثة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت حمد للطب

المنامة في 9 يونيو / بنا / أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن بدء التسجيل الإلكتروني لمنحة سمو الشيخة موزة بنت حمد للطب، والتي تقدمها وبالتعاون مع الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية للعام الثاني على التوالي، وذلك في الفترة ما بين (24/6/2018) وحتى (7/7/2018) عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.



وتتميز منحة سمو الشيخة موزة بنت حمد للطب على إشتمالها لكافة المصاريف الدراسية، بالإضافة الى المميزات المقدمة ضمن برنامج رايات للمنح الدراسية وفق مجموعة من الشروط والمعايير، وهي أن يكون الطالب المتقدم بحريني الجنسية، وحديث التخرج وحاصلاً على معدل 98 % فما فوق في الثانوية العامة في التخصص العلمي. كما يجب أن يحصل الطالب على قبول من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية، حيث على كل المتقدمين التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة المبرة الخليفية والكلية.



يُذكر أن برنامج رايات الذي تم تدشينه عام 2011، هو برنامج شامل يمكن الطلبة الالتحاق بإحدى الجامعات المعتمدة في البحرين، إلى جانب تقديم العديد من المزايا منها حوافز مالية وورش عمل وفرص تدريب في القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن العديد من الأنشطة التي تعزز ثقافة "المسؤولية المجتمعية والتطوع لدى الشباب في بيئة داعمة ومشجعة.





م.ف.ق/م.ح.



بنا 1105 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/06/09 - 12 : 02 PM