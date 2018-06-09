وزارة الاشغال: تعديل نظام مراحل عمل الإشارة الضوئية على تقاطع شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح مع شارع سلمان أحمد الفاتح

المنامة في 9 يونيو/ بنا / أعلنت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ستقوم بتعديل نظام مراحل عمل الإشارة الضوئية على تقاطع شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح مع شارع سلمان أحمد الفاتح في منطقة سترة بمحافظة العاصمة.



وذكرت الوزارة انه سوف يتم تفعيل النظام المقترح للإشارة الضوئية اعتباراً من يوم غد الأحد، داعية المواطنين والمقيمين الكرام الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



ن.ع/م.ح.



بنا 1045 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/06/09 - 00 : 02 PM