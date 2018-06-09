وزير الأشغال يشيد بجهود الكُتّاب والباحثين في المجال التوثيقي

المنامة في 9 يونيو / بنا / استقبل سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف الكاتب كمال بوكمال الذي سلمه نسخة من كتابه (نجوم في ظلال المدينة) الذي يتطرق إلى تاريخ تأسيس نادي مدينة عيسى والأعضاء الذين تعاقبوا على مجلس إدارة النادي منذ التأسيس.



وأوضح بوكمال أنه يستذكر أن سعادة الوزير الذي كان من قاطني مدينة عيسى كان في فترة السبعينات يتردد على مكتبة النادي للاطلاع والقراءة والالتقاء بعدد من الشخصيات في النادي، شاكراً لسعادة الوزير دعمه ومؤازرته لإدارة النادي ومنتسبيه على مر السنوات الماضية.



كما عرض بوكمال على سعادة الوزير فكرة كتابه القادم بعنوان (شخصية وعطاء) الذي سيركز من خلاله على 100 شخصية من شخصيات ورجالات وسيدات مدينة عيسى ومن سكن فيها ومن قدم وساهم في تطويرها وتركوا بصمات بارزة في أرجائها في مجالات البنية التحتية والطب والتربية والتعليم والصحافة والخدمات الاجتماعية والرياضة والفن بكل أنواعه، وسيكون من ضمن تلك الشخصيات ستة وزراء ومحامون وقضاة وأساتذة وغيره، حيث أبدى سعادة الوزير استحسانه وتفهمه لفكرة الإصدار القادم للمؤلف.



الجدير بالذكر أن وزارة الأشغال قد أكملت انجاز العديد من المشاريع في مناطق مدينة عيسى من ضمنها تطوير تقاطع بوابة مدينة عيسى، تطوير شارع القدس، تطوير شارع الاستقلال، بالإضافة إلى صيانة عدد من الشوارع الداخلية مثل شارع الرياض والقاهرة وغيرها من أعمال صيانة الطرق في كثير من المجمعات.



من جهته عبر سعادة م. خلف عن بالغ شكره وتقديره للجهود التي بذلها الكاتب كمال بوكمال في طرح المواضيع التي ترتبط بتاريخ البحرين عموماً وتاريخ مدينة عيسى تحديداً، مشيداً بالجهود التوثيقية التي تعمق فيها المؤلف متمنياً له دوام النجاح والتوفيق في إصداراته القادمة.







م.ف.ق/م.ح.



بنا 1033 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/06/09 - 38 : 01 PM