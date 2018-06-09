وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يبحث مع السفير النيبالي عدد من القضايا العمالية

المنامة في 9 يونيو / بنا / بحث وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، بمكتبه في الوزارة مع السفير فوق العادة المفوض لجمهورية النيبال لدى مملكة البحرين السيد بدم سنداس، عدد من القضايا العمالية المتصلة بالعمالة النيبالية العاملة بالمملكة.



وقد اطلع الدوسري السفير النيبالي على الدور الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تأمين حقوق العمال وتوفير مختلف أوجه الحماية القانونية والتشريعية الوطنية لضمان استدامة بيئة العمل السليمة الآمنة في مختلف منشآت القطاع الخاص، مؤكداً حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة التشريعات الوطنية بما يعزز من الحقوق المكتسبة للعمال ورعايتهم، مشيداً بإسهامات العمالة النيبالية ومشاركتها البناءة في مختلف القطاعات الإنتاجية بمملكة البحرين.



من جانبه نوه سعادة السفير النيبالي بما تقدمه مملكة البحرين من رعاية وتشريعات عمالية متطورة تتماشى ومعايير العمل الدولية، وما توفره من بيئة عمل سليمة وآمنة، مشيداً بما تتمتع به الجالية النيبالية من رعاية واهتمام وطيب الإقامة في المملكة.







م.ف.ق/م.ح.



بنا 1028 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/06/09 - 36 : 01 PM