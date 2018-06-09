شركة مطار البحرين تعرض توسعها في مجال الشحن في معرض الشحن الجوي 2018 في الصين

المنامة في 9 يونيو / بنا / عرض وفد من شركة مطار البحرين التحسينات الجارية في مرافق الشحن في مطار البحرين الدولي وذلك في معرض الشحن الجوي 2018 في الصين، أكبر معرض ومؤتمر لقطاع لشحن الجوي في آسيا. ويجري حالياً توسيع مرافق الشحن في إطار برنامج تحديث المطار لزيادة سعة الشحن فيه وتحسين قدرته على التعامل مع كميات كبيرة من البضائع.





وشكّل المعرض فرصة للمشاركين للتعارف وبناء العلاقات واستكشاف فرص التعاون وبحث المستجدات في سوق الشحن الجوي في آسيا. وترأس الوفد السيد أيمن زينل، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة مطار البحرين، وضم أعضاء من قسم تطوير أعمال الشحن واللوجستيات.



وبهذه المناسبة قال السيد زينل: "تماشياً مع الجهود المبذولة لجعل القطاع اللوجستي والشحن الجوي من القطاعات الرئيسية في البحرين، قام مطار البحرين الدولي بخطوات مهمة لإصلاح بنيته التحتية وزيادة سعته في هذا المجال الهام وشهد المطار خلال العام الماضي زيادة بنسبة 10% في حركة الشحن الجوي ونتوقع أن ترتفع هذه النسبة أكثر بمجرد افتتاح مبنى المسافرين الجديد في المطار. وقد بحثت شركة مطار البحرين مؤخراً مع عدد من شركات الشحن الجوي الرائدة التي تعمل في المطار زيادة حجم البضائع التي يتم نقلها عبر المطار ونسعى إلى بناء شراكات استراتيجية جديدة مع مقدمي خدمات لوجستية متعددي الجنسيات، وهو ما سيساعد في تعزيز مكانة البحرين الاستراتيجية بصفتها مركزاً للخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط بشكل عام".



يشار إلى أن مبنى الشحن الحالي في مطار البحرين الدولي يعمل على مدار الساعة ويستوعب حوالي 19000 متر مربع من البضائع والحمولات التي تشمل بضائع التصدير والشحن العابر وعمليات الشحن التي يتم نقلها بين المطار والتخليص الجمركي.



م.ف.ق/م.ح.



بنا 1000 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/09 - 08 : 01 PM