بلدية الشمالية تستأنف مشروع "بذرة خير" في منطقتي الجسرة والهملة

المنامة في 9 يونيو/ بنا / استأنفت بلدية المنطقة الشمالية برنامج (بذرة خير) في منطقتي الجسرة والهملة كمبادرة وطنية تهدف الى المحافظة على النسيج الاجتماعي وتعزيز اللحمة الوطنية بين ابناء البحرين من خلال زراعة وتجميل المساجد بمشاركة أبناء الطائفتين الكريمتين.



ووضعت بلدية المنطقة الشمالية برامج عمل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والأهالي، حيث تم الانتهاء من تجميل وزراعة مسجدي الجسرة ومسجد العبد الصالح في قرية الهملة.



وقامت اللجنة المنظمة للمشروع في البلدية بمواصلة العمل بتنظيف وزراعة وتركيب أنابيب الري والتقطير في مسجد الجسرة ومسجد العبد الصالح الذي يقع في قرية الهملة.



وقال مدير عام بلدية الشمالية المهندس يوسف بن إبراهيم الغتم:" أن برنامج بذرة خير الذي انطلق كمبادرة من قبل مواطنين محبين لوطنهم جاء لتعزيز اللحمة الوطنية ونشر قيم المحبة والسلام".



وأضاف:"أن بذرة خير ينطلق من أهمية تعزيز مفاهيم العيش المشترك واللحمة الوطنية بين جميع مكونات هذا الوطن ويعكس حقيقة أصالة هذا الشعب وتلاحمه، داعياً الجميع إلى ترجمة هذه المبادرات على ارض الواقع"، مضيفا " نحن في بلدية المنطقة الشمالية ننطلق في مشاريعنا من قاعدة الشراكة المجتمعية وهذا المشروع أحد المشاريع التي تعكس طبيعة العمل البلدي في الشراكة المجتمعية ".



وأكد الغتم على أن "البلدية تدعم أية مبادرة مجتمعية من شأنها خدمة الوطن والمواطنين وتعزيز اللحمة الوطنية".



من جهته قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية ممثل الدائرة الثالثة عبدالله ابراهيم الدوسري " أن استمرارية برنامج بذرة خير يؤكد على الروح الوطنية التي لمسناها من الجميع بالخصوص القائمين على المبادرة والفكرة". وتابع " نشكر أهالي قرية الجسرة والهملة على المشاركة في برنامج بذرة خير والذي سينتقل في المرحلة المقبلة إلى البديع".



وأضاف البلدي الدوسري "نتحدث كمواطنين في المملكة التي يجمعنا فيها الحب والاخلاص لهذا الوطن ، ومثل هذه المبادرات تعزز من مشروع الوحدة الوطنية المتأصل في نفوس المواطنين".



وتابع" بهمة أصحاب الأفكار وهذه المبادرات والمشاريع سيتم نشر الوعي بين كافة أطياف المجتمع" لافتاً إلى أنه يجب أن نضع أيدينا بأيدي بعض للرقي بالوطن".



من جهته قال رئيس قسم التنسيق والمعلومات في بلدية المنطقة الشمالية علي حسن السلم:" قامت اللجنة المنظمة للمشروع وبالشراكة مع الأهالي بمواصلة العمل ميدانياً من خلال القيام بحملات النظافة والزراعة والتجميل والصباغة في مساجد المحافظة الشمالية".



وأضاف:" تم الانتهاء من الاعمال في مسجد الجسرة وهي تنظيف المسطحات والأحواض الزراعية المحيطة بالمسجد، من كافة المخلفات الزراعية والبلاستيكية وأنقاض البناء وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركة النظافة (أوربا سير)، كما تم إزالة أرضية المسطحات الزراعية بعمق (5) سنتيمتر باستخدام آلة (البو بكيت) الخاصة بذلك".



وأوضح:" تم توفير الرمل الزراعي عدد (4) شحنات والسماد العضوي والمركب عدد (10) أكياس وبسطه في المسطحات والأحواض الزراعية تمهيداً للزراعة، كما تم وضع الحواجز البلاستيكية ذات اللون الأسود بأطراف المسطحات الزراعية لحماية الرمال والأسمدة من التناثر والتطاير، كما تم صيانة وتركيب أنابيب الري والتقطير، واستبدال التالف منها".



وقال:"تم تركيب عدد (5) من الكراسي الإسمنتية أمام مسجد العبد الصالح في قرية الهملة لخدمة المصلين من الرجال (كبار السن) خاصة"، وأضاف :"تم زراعة الشتلات في ساحة المسجد ووضع الأصيص الخاص بزراعة الشتلات والأشجار الصغيرة بمحيط المسجد كلمحة جمالية، كما سيتم إعادة صباغة المسجد من قبل الشركة المساهمة في المشروع، "شركة أصباغ همبل".





ن.ع/م.ح.



بنا 0957 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/06/09 - 03 : 01 PM